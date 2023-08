Einsatz in Neumünster Ausschreitungen beim Rechtsrock im Kleingarten: Ermittler haben Verdächtige im Visier Von Dörte Moritzen | 28.08.2023, 07:13 Uhr Nach den gewalttätigen Ausschreitungen von Neonazis in der Heinrich-Förster-Gartenkolonie im Frühjahr sind die Ermittler einen Schritt weiter. Damals hatten Besucher eines untersagten Rechtsrock-Konzerts die Einsatzkräfte angegriffen und sich verbarrikadiert. Foto: Neumünster TV up-down up-down

Nach massiven Ausschreitungen von Neonazis in einem Kleingartengelände in Neumünster haben die Ermittler jetzt konkrete Tatverdächtige im Visier und berichten, wie sie weiter vorgehen wollen. In der Kolonie Heinrich Förster war es nach einem geplatzten Rechtsrock-Konzert zu Gewalt gekommen.