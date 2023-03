Auch in Neumünster gibt es immer wieder Gewalt unter Kindern und Jugendlichen. Längst nicht jede Tat wird der Polizei bekannt. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Nach Mädchengewalt in Heide Wenn Kinder andere Kinder quälen: So ist die Situation in Neumünster Von Dörte Moritzen | 24.03.2023, 14:57 Uhr

Die Gewalttat unter jungen Mädchen in Heide hat vielerorts für Entsetzen gesorgt – so auch in Neumünster. Doch wie ist hier die Situation? Die Polizei gibt einen Überblick.