In Neumünster kam es am Mittwochabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. In einem Getreidesilo einer Firma, die ein Biosortiment an Backrohstoffen und Getreide vertreibt und verarbeitet, wurde ein Feuer durch die Brandmeldeanlage gemeldet.

In dem rund fünf Meter hohen Silo, das mit Hafer gefüllt ist, gab es im mittleren Bereich eine Brandentwicklung. Zunächst wurde dies mit CO2 bekämpft, was die Temperatur im Silo deutlich reduzierte. Parallel wurde der Hafer aus dem Silo geleitet, hierfür schafften Einsatzkräfte eine Öffnung im Silo.

Ein Ende des Einsatzes war am späten Mittwochabend noch nicht abzusehen. „Die Gefahr bei solchen Einsätzen ist, dass der Hafer nicht im Silo mit Wasser gelöscht werden kann, da er sonst aufquellen würde. Außerdem können Staubverwirbelungen zu einer Staubexplosion führen. Wir leeren jetzt das Silo und werdend den Hafer dann mit einem Sprühstrahl ablöschen.“, erläuterte Frank Wolter, Einsatzleiter von der Berufsfeuerwehr Neumünster.

Kein Vergleich zu Silobrand in Wesselburen

Eine Gefahr für die Anwohner bestehe nicht. Auch ein Vergleich mit dem aktuellen Einsatz an einem brennenden Silo in Wesselburen ist nicht sinnvoll, da das Silo in Neumünster deutlich kleiner ist, so Frank Wolter weiter.

Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr Neumünster, die Freiwilligen Feuerwehren aus Wittorf und Gadeland, sowie die Regieeinheit, das DRK, ein Rettungswagen und die Polizei. Die zweite Wachabteilung wurde ebenfalls alarmiert und der Hausalarm wurde ausgelöst.