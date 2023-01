Der Konflikt mit dem Ex-Schwiegersohn schwelt schon länger: Jetzt musste sich ein Rentner aus Neumünster wegen einer Körperverletzung vor dem Amtsgericht Neumünster verantworten. Foto: Dörte Moritzen up-down up-down Amtsgericht Neumünster Prügelei im Straßenverkehr: Deshalb bekommt der ehemalige Schwiegervater ein Kontaktverbot Von Dörte Moritzen | 06.01.2023, 16:00 Uhr

Ein blutiger Streit zwischen zwei Autofahrern auf offener Straße wurde am Freitag vor dem Amtsgericht in Neumünster verhandelt. Offenbar dauert der Konflikt schon viele Jahre an. Es geht um mögliche Schulden aus D-Mark-Zeiten und alte familiäre Bindungen.