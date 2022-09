Die bisherigen Schulleiter sowie Thore Schwilp berichten über Erinnerungen und denken über Begriffe wie Bildung nach. Foto: Jennifer Dold up-down up-down 50 Jahre Gemeinschaftsschule Neumünster-Brachenfeld Hier helfen auch mal Schüler den Lehrern Von Jennifer Dold | 19.09.2022, 19:15 Uhr

Die Gesamtschule Neumünster-Brachenfeld feiert ihr 50-jähriges Bestehen mit einer bunten Festwoche. Nach dem Ehemaligentreffen am Sonnabend ging es am Montag mit einem Festakt in der Aula weiter.