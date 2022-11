„Das subjektive Empfinden der Bürger ist nach wie vor gerade in den Abendstunden eher unsicher“, betonte Hauke Hahn. Deswegen hielt seine CDU-Rathausfraktion trotz Aufhebung des „gefährlichen Ortes“ in der Innenstadt von Seiten der Polizei an ihrem Antrag mit weiteren Sicherheitsvorkehrungen fest. Der Rat lehnte diese jedoch mehrheitlich ab.

Die CDU hatte gefordert, dass der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) mit mindestens drei weiteren Stellen verstärkt wird, Videoüberwachung nicht nur im Bereich Rencks Park, sondern auch im weiteren Innenstadtbereich installiert wird und die Beleuchtungszeiten nicht wegen Energieersparnis gedrosselt wird.

Oberbürgermeister Tobias Bergmann riet von diesen drei Vorstößen allerdings ab: „Für die Sicherheit in der Innenstadt ist die Polizei verantwortlich und nicht der Kommunale Ordnungsdienst.“ Er gab zu bedenken, dass für drei zusätzliche KOD-Stellen an anderer Stelle gestrichen werden müsse und das kaum möglich sei.

Auch bei der Beleuchtung habe man gehandelt. Jede zweite Laterne werde angeschaltet bleiben, um das Sicherheitsempfinden nicht zu gefährden.

Keine flächendeckende Videoüberwachung

Bergmann sprach sich auch gegen eine flächendeckende Videoüberwachung aus. Die Verwaltung habe das mit der Polizei abgestimmt, die dieses Instrument in den anderen Bereichen außerhalb Rencks Park nicht für erforderlich halte. „Jede Kamera kostet 7000 Euro, das geht richtig ins Geld“, so Bergmann. Er plädierte dafür, das „scharfe Schwert Videoüberwachung nur gezielt einzusetzen“. An einer Installation der Überwachung in Rencks Park hält er aber in Absprache mit der Polizei fest, an der Stelle sei sie erforderlich.

Das sahen SPD und Grüne ähnlich. „Die bisherigen Maßnahmen haben Erfolg gehabt, und man muss auch berücksichtigen, dass so eine Videoüberwachung Personal erfordert, das die Aufzeichnungen auswertet“, sagte Sven Radestock (Grüne).