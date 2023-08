Tag der Charta der Heimatvertriebenen Gedenken an Flucht und Vertreibung in Neumünster - heute wieder aktuell Von Heike Norda | 06.08.2023, 10:28 Uhr Bei der Kranzniederlegung von links: Willi Treetzen, Gudrun Stölting, Annemarie Schümann, Anna-Katharina Schättiger, Wolfgang Schnack, Fedor M. Mrozek Foto: Heike Norda up-down up-down

Am Tag der Charta der Heimatvertriebenen wurden in Neumünster Kränze niedergelegt. Der Bundes der Vertriebenen (BdV) erinnerte an die Vertreibungen von Menschen nach dem 2. Weltkrieg, ein Thema, das angesichts des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine heute brandaktuell ist.