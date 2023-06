Lasse Thiele (rechts) und Mattis Eckmann sind mit ihrem Start-Up „Taste Religion“ erfolgreich gestartet. Sie ermutigen Gründer, sich von „Gateway 49“ unterstützen zu lassen. Foto: Rolf Ziehm up-down up-down Start-Up-Accelerator „Gateway 49“ Wie Neumünster künftig junge Unternehmen fördern will Von Hannes Harding | 21.06.2023, 15:37 Uhr

„Gateway 49“ will die Start-Up-Szene in Schleswig-Holstein nachhaltig voranbringen. Das Förderprojekt aus Lübeck wird jetzt auch in Neumünster etabliert. Erster großer Sponsor sind die Stadtwerke. Ein junges Unternehmen aus Neumünster hat bereits Erfahrungen gesammelt.