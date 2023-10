Engagement gegen Krebs Darum feierte Andrea Krull aus Neumünster mit Max Mutzke und Anna Loos Von Dörte Moritzen | 13.10.2023, 07:13 Uhr An der Seite des berühmten Sängers Max Mutzke feierte Andrea Krull aus Neumünster die Gala zu Verleihung der Auszeichnung „Goldene Bild der Frau“. Dass beide dabei ihre Glatzen zeigten, hatte hohen Symbolwert. Foto: Privat up-down up-down

Es war eine große Gala in der Neuen Flora in Hamburg: Am Mittwochabend feierte Andrea Krull aus Neumünster gemeinsam mit vielen Prominenten. Doch die rauschende Party mit Max Mutzke, Anna Loos, Kai Pflaume und Manuela Schwesig hatte einen ernsten Hintergrund.