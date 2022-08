Sie wollen auch in der Verbandsliga ekstatisch jubeln: Einfelds Trainer Thorsten Syben (vorne) und Spartenleiter Daniel Bredfeldt. FOTO: Arne Schmuck up-down up-down Fußball im Altkreis Neumünster „Mega unglücklich“ und dennoch voller Vorfreude: Aufsteiger TS Einfeld legt los Von Arne Schmuck | 05.08.2022, 14:09 Uhr

Nach dem Aufstieg in die Verbandsliga treten die Schwarz-Weißen in der Staffel Süd-West an, wo viele noch unbekannte Gegner warten. Mit einem Heimspiel gegen den TSV Bargteheide am 6. August beginnt das große Abenteuer.