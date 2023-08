Fußball-Verbandsliga Ost SVT Neumünster nur noch ein Schatten seiner selbst Von Arne Schmuck | 05.08.2023, 17:35 Uhr Ein Bild sagt alles: Tungendorfs Trainer Thilo Becker (von links) sowie die kurz zuvor ausgewechselten Lukas Bente und Yannick Hagemann sind bereits in der Schlussphase des noch laufenden Spiels gegen Plön völlig bedient. Foto: Arne Schmuck up-down up-down

Die seit mehr als einem Dreivierteljahr in Meisterschaftsspielen sieglosen Tungendorfer kassieren in der ersten Heimpartie nach dem Landesligaabstieg eine auch in der Höhe verdiente 1:4 (0:1)-Niederlage gegen den TSV Plön. 80 Zuschauer auf dem Horst-Neidahl-Platz sehen eine Leistung, die zu Sorge Anlass gibt.