Verteidigten eine Stunde lang tapfer, ehe dann doch die Kräfte schwanden: Jannes Dillenberger (links), hier im Spiel gegen Todesfelde II mit Bendix Tietz, und der SV Wasbek. Foto: André Sell up-down up-down Fußball in und um Neumünster SV Wasbek kassiert sein 100. Gegentor – und verpflichtet weitere Spieler Von Arne Schmuck | 18.05.2023, 12:32 Uhr

Der zwischenzeitliche 2:2-Ausgleich des TuS Hartenholm lässt die Schwarz-Weißen in der Dreistelligkeit ankommen. Am Ende heißt es 4:2 für die Gäste. Wasbek darf sich damit trösten, zwei Youngster an Land gezogen zu haben.