Hatte in Todesfelde mit seinem TS Einfeld einen schweren Stand in Halbzeit zwei: Routinier Patrick Hanka (weißes Trikot). Foto: Arne Schmuck up-down up-down Fußball im Altkreis Neumünster Katastrophale Anfangsviertelstunde reißt TS Einfeld ins Verderben Von Arne Schmuck | 01.10.2022, 15:33 Uhr

Der Aufsteiger muss sich in der Verbandsliga Süd-West zum siebten Mal in dieser Saison geschlagen geben. Beim SV Todesfelde II gibt es mit einem 0:7 (0:2) gar die bislang höchste Niederlage in dieser Spielzeit.