Endlich auch wieder im Meisterschaftseinsatz: Felix Piaskowski (links) und der SV Tungendorf, hier im Heimspiel der Vorsaison gegen den MTSV Hohenwestedt mit Clas Sievers. FOTO: Arne Schmuck up-down up-down Fußball und Segeln Das sind die Sport-Höhepunkte in und um Neumünster Von Arne Schmuck | 12.08.2022, 12:37 Uhr

Die lange Wartezeit ist vorbei, am Wochenende 13./14. August startet endlich auch die Fußball-Landesliga in die Saison 2022/23. Bei herrlichem Wetter lohnt sich aber auch ein Besuch am Einfelder See, wo der Segelclub zur Landesmeisterschaft bittet.