Ein Mann und seine Trophäe: Timo Barendt sicherte sich die Courier-Torjägerkanone für die Saison 2021/22. FOTO: Arne Schmuck Fußball-Oberliga / Interview Courier-Torjägerkanone für Timo Barendt vom PSV Neumünster Von Arne Schmuck | 22.08.2022, 16:23 Uhr

Das gab es noch nie in der knapp 25-jährigen Geschichte der Courier-Torjägerliste: Am Saisonende waren zwei Spieler torgleich. Und so müssen sich Timo Barendt und Jan Olaf Muhs die Trophäe teilen.