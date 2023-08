Fußball / SHFV-Pokal Frauen Kieler MTV macht‘s im Dutzend: SV Boostedt hat im Viertelfinale keine Chance Von Arne Schmuck | 13.08.2023, 18:47 Uhr Voller Einsatz: Boostedts Spielführerin Christin Kullick (links) kann Lene Klein vom Kieler MTV hier aber dennoch nicht an einer Hereingabe hindern. Foto: André Sell up-down up-down

Der Oberligameister setzt sich beim Landesligisten standesgemäß mit 12:1 (7:1) durch. Am 17. August möchte Boostedt in Großenaspe frisches Selbstvertrauen für den Meisterschaftsstart nur zwei Tage später in Riepsdorf tanken.