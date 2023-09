Fußball-Landesliga A-Jugend Aufstieg auf dem Wunschzettel: SG VfR Neumünster/SVT/Gadeland startet erfolgreich in die Saison Von Arne Schmuck | 04.09.2023, 13:06 Uhr Hier kommt der von Holstein Kiel zur SG VfR/SVT/Gadeland geholte Vitali von der Mehden (vorne rechts) im Duell mit Thore Maempel (Sereetzer SV) etwas zu spät, am Ende jedoch feierten die Neumünsteraner einen 4:1-Erfolg. Foto: André Sell up-down up-down

Beim 4:1 (2:1) gegen den Sereetzer SV ist nicht alles Gold, was glänzt. Trainer Stefan Fischer macht einiges an Verbesserungspotenzial aus, glaubt aber grundsätzlich an die Stärken seines Teams.