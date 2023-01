13 Jahre ist es her, dass das A-Jugend-Turnier des VfR Neumünster in der Sporthalle Brachenfeld über die Bühne gegangen ist –hier eine Spielszene aus dem Duell der Gastgeber mit dem SV Tungendorf (rote Trikots). Am 14. Januar kehrt Rasensport an seine alte Spielstätte zurück.

Foto: André Sell