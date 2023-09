Sport in und um Neumünster PSV gegen TSB Flensburg: Mehr Spitzenspiel geht nicht Von Arne Schmuck | 08.09.2023, 14:43 Uhr Ausgelassenen Torjubel, so wie hier im Heimspiel gegen den Eckernförder SV, erhoffen sich die Anhänger des PSV Neumünster (weiße Trikots) auch gegen den TSB Flensburg. Kapitän Fyn Claasen (Bildmitte) wird wegen einer Knieverletzung allerdings fehlen. Foto: as up-down up-down

In der Fußball-Oberliga kommt es an der Stettiner Straße zum Gipfeltreffen, wenn der Tabellenführer beim ärgsten Verfolger gastiert. In der Handball-Kreisoberliga stehen zum Saisonstart zwei Nachbarschaftsduelle an.