Mit diesem Team sicherte sich Olympia Neumünster den Meistertitel in der Kreisklasse A: Co-Trainer Mathias Zibell (oben von links), Svea Wieland, Sandra Hahn, Jolina Syma, Chiara Tietgen, Lotta Kandulski, Trainer Michael Zibell, Julia Möller-Sauer (unten von links), Maskottchen „Lucky", Sascia Markstein, Lea Slominski, Johanna Slominski, Kira Grabowski und Marie Behm. Es fehlen: Kaya Ay und Melanie Prestin. Foto: MTSV Olympia Fußball-Kreisklasse A Mitte Traditionsclub Olympia Neumünster: Ein Meister hofft wieder auf bessere Zeiten Von Arne Schmuck | 25.06.2023, 15:01 Uhr

Mit neun Siegen in zehn Spielen und Torjägerin Sascia Markstein ist der Titelträger eine Klasse für sich. In der kommenden Saison wird der MTSV wieder in voller Stärke auflaufen. Denn es wird eine Elfermannschaft gemeldet.