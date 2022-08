Die ganze Übermacht des PSV in Siebenbäumen demonstriert hier Tim Möller (rotes Trikot), der sich von Sadat Issifou nicht aus der Ruhe bringen lässt. Foto: André Lüneburg up-down up-down Fußball-Oberliga SH PSV Neumünster nimmt auch Grün-Weiß Siebenbäumen auseinander Von Arne Schmuck | 28.08.2022, 18:13 Uhr

In absoluter Torlaune präsentierten sich zum wiederholten Mal in dieser Saison die „Polizisten“. Einem 8:0 gegen den FC Dornbreite lassen sie ein 6:0 beim noch sieglosen Aufsteiger folgen. In der Tabelle geht es weiter nach oben.