Fußball-Akrobatik in Neumünster: Mika Hirsch (VfR, weißes Trikot) setzt sich artistisch gegen Jakob Mathea (links) und Nico Quegwer vom TSV Altenholz durch. Foto: Arne Schmuck up-down up-down Fußball-Landesliga Mitte Mehr Drama geht nicht: VfR Neumünster wird zum Sieben-Minuten-Meister Von Arne Schmuck | 20.05.2023, 18:05 Uhr

Am letzten Spieltag gewinnt Rasensport mit 4:0 gegen den TSV Altenholz und steht mit einem Bein in der Oberliga, ehe der MTSV Hohenwestedt in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 1:0 gegen den Gettorfer SC trifft und sich den Titel schnappt.