Groß war der Jubel beim VfR Neumünster nach dem Abpfiff in Kaltenkirchen. Hier feiern Jonas Schomaker (von links), Tarik Alioua, der Torschütze Erdogan Cumur und Burhan Gülbay. Foto: Arne Schmuck Fußball / mit Video Bange Minuten für den VfR Neumünster: „Es ging nur noch ums Überleben" Von Arne Schmuck | 02.06.2023, 17:01 Uhr

Mit dem Aufstieg von Rasensport in die Oberliga Schleswig-Holstein kehrt ein großer Name auf die Bühne zurück. Das 1:2 in Kaltenkirchen ist eine der angenehmsten Niederlagen in der langen Clubhistorie. Der Jubel nach dem Abpfiff war entsprechend groß.