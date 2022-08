FOTO: Arne Schmuck Fußball-Landesliga Mitte SVT gegen VfR Neumünster: Das sagen die Kapitäne Tom Steinmetz und Issam Khemiri vor dem großen Derby Von Arne Schmuck | 26.08.2022, 14:20 Uhr

Der dritte Spieltag in der Fußball-Landesliga Mitte beschert den Fans in Neumünster am 27. August ein prestigegeladenes Duell. Der Tabellensechste Tungendorf bittet um 15 Uhr den Tabellenzweiten Rasensport zum Derby.