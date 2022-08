Bloß keine Bruchlandung: Der VfR hat in der neuen Saison einiges vor. Turbulenzen, die hier Youssef Bouzoumita (links) und Kevin Kulka im Pokalspiel beim ASV Dersau mit Marten Biss (Zweiter von links) und Kevin Ohler erleben, kann sich Rasensport nicht erlauben. FOTO: Arne Schmuck up-down up-down Fußball-Landesliga Mitte Eine Mannschaft unter Erfolgsdruck: So geht der VfR Neumünster in die Saison 22/23 Von Arne Schmuck | 12.08.2022, 19:38 Uhr

Mit dem Duell TSV Kronshagen gegen Rasensport am 13. August erlebt die Landesliga Mitte gleich am ersten Spieltag den Vergleich zweier Titelkandidaten. Die Partie am Suchsdorfer Weg könnte insbesondere für die ambitionierten Schwalestädter wegweisende Bedeutung besitzen.