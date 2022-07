Mann des Tages im VfR-Dress war Neuzugang Erdogan Cumur (Mitte), der drei Treffer erzielt, hier jedoch von Dersaus Torwart Simon Ehrk gerade noch gestoppt wird. Rechts: Miles Thielecke (ASV). FOTO: Arne Schmuck up-down up-down Fußball-Kreispokal Holstein Pflichtaufgabe gerät für VfR Neumünster zur Schwerstarbeit Von Arne Schmuck | 27.07.2022, 09:22 Uhr

Rasensport steht programmgemäß im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals. Der Landesligist setzte sich beim zwei Klassen tiefer angesiedelten Kreisligisten ASV Dersau mit 5:2 (0:1) durch, ging vor 130 zahlenden Zuschauern allerdings erst in der 82. Minute das erste Mal in Führung. In der nächsten Runde wartet ein Verbandsligist auf die Lila-Weißen.