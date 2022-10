Foto: Arne Schmuck Neumünster Fußball ganz unten – Zu Besuch in der elften Liga Von Arne Schmuck | 10.10.2022, 10:00 Uhr

Tiefer geht es nicht. Die Kreisklasse C ist das Kellergeschoss in der Ligenstruktur. Der Courier schaut sich dort um und bekommt in Tungendorf jede Menge Kurzweil geboten. Viele Klischees werden nicht wirklich bedient. Die Kicker aus der als „Betonklasse“ verspotteten Staffel verdienen dementsprechend großen Respekt.