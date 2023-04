Einfelds Lukas Krüger (rechts) ist hier drauf und dran, seinen Namensvetter Lukas Brandt vom SV Wasbek stehen zu lassen. Foto: Arne Schmuck up-down up-down Fußball in und um Neumünster 0:3 in Wasbek: Schlechte Laune beim TS Einfeld nach erneuter Derby-Blamage Von Arne Schmuck | 29.04.2023, 21:22 Uhr

Nach neun Niederlagen in Folge ist Verbandsligist SV Wasbek dank eines Dreierpacks von Blerim Bara erstmals wieder siegreich, spielt überdies erstmals in dieser Saison zu null und gibt die ersten fünf Neuzugänge bekannt. Gästetrainer Mikica Mladenovic sieht derweil in seinen Reihen Gesprächsbedarf.