Beim SV Tungendorf kann am Sonnabend, 1. April, nicht gespielt werden. Foto: SVT up-down up-down Fußball-Landesliga Mitte Kellerduell SVT Neumünster gegen Gettorfer SC fällt aus – Erster Neuzugang in Tungendorf Von Arne Schmuck | 01.04.2023, 10:46 Uhr

Die ergiebigen Regenfälle machen den Fußballern einen Strich durch die Rechnung. Auch am Süderdorfkamp kann am Sonnabend, 1. April, nicht gespielt werden. In Tungendorf gibt es dafür aber einige interessante Personalien.