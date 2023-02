Rund 600 Grundschüler haben in Neumünster in diesen Tagen die Qual der Wahl: In der Klasse 4a der Johann-Hinrich-Fehrs-Schule müssen sich Thore (10, von links), Emily (10), Aleksandra (11), Eliah (11) und Anna (9) entscheiden, ob sie ab dSommer zur Gemeinschaftsschule oder zum Gymnasium gehen werden.

Foto: Dörte Moritzen up-down up-down