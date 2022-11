Erwies sich im Spiel gegen den FC Torpedo mit Lenni Rautenberg (rechts) als wertvolle Hilfe für den PSV II: Ligaleihgabe Meiko Werner. Foto: André Sell up-down up-down Fußball-Kreisliga Mitte „Für den Aufstieg sind wir zu alt“ – Beim PSV Neumünster II blüht der Flachs Von Arne Schmuck | 07.11.2022, 13:58 Uhr

Mit vier Siegen in Folge meldet sich plötzlich die Oberligareserve der Grün-Weißen in der Spitzengruppe zurück. Die Personalprobleme an der Stettiner Straße sind latent, aber immerhin wurde ein neuer Torjäger gefunden.