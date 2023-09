Friedhof Neumünster-Einfeld Vier Tote in den „Russengräbern“ haben jetzt einen Namen Von Rolf Ziehm | 01.09.2023, 12:31 Uhr Pastor i.R. Christian Dahl (rechts) und Uwe Kröger vom Verein zur Förderung der Grabdenkmale auf den Friedhöfen in Neumünster waren die treibenden Kräfte hinter der Aktion. Links ist der neue Gedenkstein mit den Namen der toten Kriegsgefangenen, im Hintergrund der alte Stein, der der „unbekannten Opfer“ gedenkt. Foto: Rolf Ziehm up-down up-down

Das „Russengrab“ auf dem Friedhof in Einfeld hat jetzt einen neuen Gedenkstein und eine Hinweistafel, die erläutert, warum es so lange dauerte, bis die in Kriegsgefangenschaft in Einfeld gestorbenen Männer identifiziert wurden. Ein an der Kieler Straße erschossener KZ-Häftling bleibt namenlos.