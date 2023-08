Kevin Wolf (vorne) und Kim Gercke sorgen am Sonnabend für Techno-Sound in Trappenkamp. Foto: Kevin Wolf up-down up-down Freiraum Open Air auf der Waldbühne Techno-Festival steigt in Trappenkamp Von Susanne Otto | 02.08.2023, 12:06 Uhr

Die Waldbühne in Trappenkamp wird am Sonnabend von Kevin Wolf und Kim Gercke in ein Eldorado für Techno-Fans verwandelt. Wer auflegt und was die Karten kosten.