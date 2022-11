Astrid Jörgensen, Musiklehrerin an der Freien Waldorfschule und Andreas Schlütter, Vorstandsvorsitzender der Bordesholmer Sparkasse. Foto: Jennifer Dold up-down up-down Neumünster Geige und Cello - Freie Waldorfschule freut sich über Spende Von Jennifer Dold | 14.11.2022, 10:00 Uhr

Der Dienstag ist jetzt „Streicherkurstag“ in der Freien Waldorfschule in Neumünster. Die Musiklehrerin Astrid Jörgensen hat sich für eine besonders intensive Musikausbildung an ihrer Schule eingesetzt.