Abschiebung aus Schleswig-Holstein Tunesierin nachts aus Ricklinger Klinik geholt und abgeschoben Von Susanne Otto | 08.08.2023, 13:59 Uhr Mariem F. wurde in Tunesien wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt und suchte Schutz in Schweden. Foto: Ludger Hinz

Nach einem Suizidversuch war die lesbische Frau in der Psychiatrischen Klinik in Rickling in Behandlung. Dort wurde sie von der Grenzpolizei ohne Ankündigung abgeholt. Das sagt das zuständige Sozialministerium.