Ein Fahrer aus Bremen wollte sich in Neumünster nicht von der Polizei kontrollieren lassen und versuchte durch ein Wohngebiet zu flüchten. Dabei verursachte er einen schweren Unfall. Symbolfoto: imago/Steffen Schellhorn up-down up-down Kurioser Einsatz in Neumünster Flucht vor der Polizei endet nach mehreren Unfällen im fremden Carport Von Dörte Moritzen | 17.02.2023, 10:40 Uhr

Ein Mann (40) aus Bremen hat sich in einer Wohnstraße in Neumünster eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geleistet. Dabei wurden mehrere Autos und zwei Carports in Mitleidenschaft gezogen. Doch der Fahrer hatte noch mehr auf dem Kerbholz.