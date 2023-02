Clubleiterin Anna-Lena Haltermann (v.l.) und die Fitnesstrainer Jonna und Moritz aus dem „Workout“ Neumünster. Foto: Workout Neumünster up-down up-down Stadtwerke Neumünster Fitnessstudio im Bad am Stadtwald: Das „Workout“ lädt zum Tag der offenen Tür ein Von Tilman Wrede | 02.02.2023, 13:28 Uhr

Fitnessbegeisterte haben seit einem Jahr eine weitere Option in der Stadt: Das Fitnessstudio „Workout“ im Bad am Stadtwald. Am Wochenende feiert das „Workout“ sein einjähriges Bestehen und lädt zum Tag der offenen Tür ein.