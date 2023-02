Gemeindewehrführer Hans-Heinrich Reimers (links) und Bürgermeister Nils Höfer (rechts) nehmen Hermann Reimers in ihre Mitte. Reimers ist seit 70 Jahren Mitglied der Wehr Krogaspe. Foto: FF Krogaspe up-down up-down Neues Dorfgemeinschaftshaus mit Fahrzeughalle Feuerwehr Krogaspe feiert noch im Februar das Richtfest Von Benjamin Steinhausen | 09.02.2023, 16:00 Uhr

2022 war einsatztechnisch sehr ruhig für die Freiwillige Feuerwehr Krogaspe. Jetzt stehen weitere Arbeiten am Gemeinschaftshaus an, das noch in diesem Monat Richtfest feiert.