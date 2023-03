Die Berufsfeuerwehr löschte das brennende Auto in der Innenstadt in Neumünster. Foto: Philipp von Ditfurth up-down up-down Polizeibericht aus Neumünster Auto in der Innenstadt in Flammen: War es Brandstiftung? Von Dörte Moritzen | 09.03.2023, 10:01 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag ist in der Innenstadt in Neumünster auf einem Parkplatz ein Auto abgebrannt. Die Polizei hat den Wagen sichergestellt und bereits eine Vermutung.