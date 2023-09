Der Anruf kam am Freitag gegen 12.50 Uhr von Nachbarn. Sie hatten das Feuer in einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Dorfstraße in Neumünster entdeckt. Als die Berufsfeuerwehr wenig später mit einem Löschzug eintraf, brannte es in einem Wohnzimmer. Nach Auskunft von Einsatzleiter Douglas Sahnwaldt befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch vier Personen in der betroffenen Wohnung. Sie wurden von der Feuerwehr ins Freie geholt, vom Rettungsdienst versorgt und kamen später mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus.

Die Ermittlungen dauern an

Die Flammen waren von der Berufsfeuerwehr und Kräften der Freiwilligen Wehr aus Einfeld schnell gelöscht. Die Wohnung wurde vor allem durch den Qualm in Mitleidenschaft gezogen. Die anderen Anwohner – insgesamt sind laut Polizei 18 Menschen in dem Haus gemeldet – konnten alle wieder zurückkehren. Gegen 14.15 Uhr konnten die rund 30 Einsatzkräfte wieder abrücken. Die Ursache für das Feuer steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt. Auch die Schadenshöhe ist noch unklar.