Einsatz in Neumünster Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt: Nachbarn schlugen Alarm Von Dörte Moritzen | 25.09.2023, 11:50 Uhr Am Sonntagabend musste die Feuerwehr in Neumünster ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus löschen. Symbolfoto: Philipp von Ditfurth / dpa up-down up-down

Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr in Neumünster zu einem Einsatz in der Innenstadt gerufen. In einem Mehrfamilienhaus stand eine Wohnung in Flammen. Die Polizei äußert sich jetzt zur Ursache.