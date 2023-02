Foto: Danfoto Großeinsatz in Neumünster Feuer in neu eröffnetem Dönerladen: 15 Menschen aus Wohnungen evakuiert Von Daniel Friederichs | 20.02.2023, 06:56 Uhr

Die Feuerwehr rückte am Sonntagabend in der Christianstraße an. In einem frisch eröffneten Dönerladen in Neumünster brannte es nach Ladenschluss. Mehrere der darüberliegenden Wohnungen sind derzeit unbewohnbar.