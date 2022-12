Nicht nur die Flammen musste die Feuerwehr bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Neumünster bekämpfen. Auch der starke Frost machte Probleme. (Symbolbild) Foto: Marius Schwarz via www.imago-images.de up-down up-down Neumünster Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt: Eisige Temperaturen erschwerten den Einsatz Von Dörte Moritzen | 14.12.2022, 09:30 Uhr

In der Nacht zu Mittwoch musste die Feuerwehr in Neumünster einen Brand in einem Mehrfamilienhaus bekämpfen. Auch die eisigen Temperaturen sorgten dabei für Probleme.