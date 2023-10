Brand in der JVA Neumünster Feuer in Gefängniszelle: Häftling stirbt an seinen Verletzungen Von Dörte Moritzen | 13.10.2023, 15:57 Uhr Nach einem Feuer in der JVA ist der verletzte Gefangene in einer Klinik gestorben. Archivfoto: Redaktion up-down up-down

Der inhaftierte Mann, der am Donnerstag in der Justizvollzugsanstalt Neumünster bei einem Feuer in seiner Zelle schwer verletzt worden war, ist tot. Das teilte die Polizei mit.