Rettungshubschrauber im Einsatz Feuer in der JVA Neumünster: Häftling schwer verletzt Von Grischa Malchow | 12.10.2023, 14:42 Uhr In der JVA Neumünster gab es ein Feuer in einer Haftzelle. Archivfoto: Dörte Moritzen

Rauch trat aus einer Zelle: Am Donnerstag gab es in der Justizvollzugsanstalt in Neumünster einen Brand. JVA-Mitarbeiter zogen einen schwer verletzten Gefangenen aus seinem Haftraum.