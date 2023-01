Einsatz am späten Abend im Haus Schleusberg: Zahlreiche Rettungskräfte waren am Sonntag ausgerückt, um ein Feuer im Keller zu bekämpfen. Foto: Danfoto up-down up-down Ein Bewohner musste ins Krankenhaus Feuer im Altenheim: Giftige Dämpfe erschwerten den Einsatz in Neumünster Von Dörte Moritzen | 09.01.2023, 08:53 Uhr

Bei einem Feuer in einem Alten- und Pflegeheim in Neumünster wurde am Sonntagabend ein Bewohner verletzt. Giftige Dämpfe machten den Einsatzkräften Probleme.