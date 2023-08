Recycling-Unternehmen in Neumünster Feuer an der Leinestraße: Deswegen muss die Feuerwehr immer wieder ausrücken Von Grischa Malchow | 16.08.2023, 17:04 Uhr Die Feuerwehr in Neumünster musste weitere Male zur Brandstätte an der Leinestraße ausrücken. Foto: Danfoto up-down up-down

Der Brand bei einer Firma für Rohstoffverwertung im Industriegebiet Süd am Dienstag beschäftigt die Berufsfeuerwehr in Neumünster auch am Folgetag. Nach einem weiteren Feuer in der Nacht mussten die Brandbekämpfer am Mittwoch ein drittes Mal ausrücken.