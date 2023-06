Die Einsatzkräfte konnten nach kurzer Zeit wieder abrücken. Foto: Tom Nyfeler up-down up-down Brandursache ist unklar Feuer auf mehreren Balkonen in der Geibelstraße in Neumünster Von Hannes Harding | 25.06.2023, 15:15 Uhr

Am Sonntag brannte es auf Balkonen eines Mehrfamilienhauses in der Geibelstraße in Neumünster. Zwei Feuerwehren rückten aus.