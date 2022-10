Die Fernwärmeleitung der Stadtwerke ist provisorisch repariert. Foto: Marijan Murat up-down up-down Leck entdeckt und abgedichtet Fernwärme in Neumünster: Heizungen werden wieder warm Von Hannes Harding | 05.10.2022, 11:22 Uhr

Um 3 Uhr am frühen Mittwochmorgen konnte das Fernwärmenetz wieder in Betrieb genommen werden. In rund vier Wochen wird es eine weitere Unterbrechung geben.