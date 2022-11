Vorbesprechung der Visite im Friedrich-Ebert-Krankenhaus (v.l.n.r): Dr. Lennart Bartolitius, Tatjana Philippsen und Jörn Lukas. Foto: www.franksiemers.com up-down up-down Corona in Neumünster FEK appelliert: Isolationspflicht für Patienten in Kliniken aufheben Von Hannes Harding | 21.11.2022, 07:30 Uhr

Keine schweren Verläufe, aber so viel Aufwand wie noch nie in der Pandemie - FEK-Geschäftsführerin Kerstin Ganskopf fordert angesichts des Übergangs von der Corona-Pandemie in die Endemie mehr Freiheit für die Kliniken.